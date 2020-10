Nog geen verdachte aangehouden voor steekpartij Rozenburg: 'We moeten zorgvuldig te werk gaan'

De politie onderzoekt met een groot team rechercheurs de steekpartij bij Langeplaat in Rozenburg. Een 17-jarige jongen kwam daarbij om het leven. De verdachte is nog niet gevonden, zo laat politiewoordvoerder Lilian van Duijvenbode van Politie-eenheid Rotterdam weten.

Er zingt wel een naam rond, maar dat is volgens de politie niet meteen de verdachte. "Dat is wel iets wat we zorgvuldig aan het onderzoeken zijn, maar we staren ons hier niet blind op", zegt Van Duijvenbode. "We willen erg graag met deze persoon in contact komen en met hem in gesprek."

De politie heeft woensdag meerdere panden doorzocht om de man te vinden, maar de verdachte werd daar niet aangetroffen. "We gaan zorgvuldig en niet overhaast te werk."

De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De ruzie, die daaraan vooraf ging, zou gaan over een Playstation. Daar wil de politie nog niets over zeggen. "Maar dit nemen we wel mee in ons onderzoek", licht woordvoerder Van Duijvenbode toe.