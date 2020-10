Nieuwe talenten SOW Rijnmond trappen af!

Een groep van vier gedreven en enthousiaste studenten stelt zich vandaag officieel aan jullie voor! Wij zijn SOW Rijnmond en gaan het komende halfjaar verhalen maken voor jongeren in de regio Rijnmond. We herlanceren vandaag ons platform met ons nieuwe team van makers. Verwacht frisse video’s, podcasts en vlogs op de website en socials van SOW Rijnmond. Met alle vier een andere achtergrond en voorkeuren zijn we een erg uiteenlopende groep. Zo studeert Lars Horselenberg (22) Creative Business bij Inholland in Rotterdam. Hij heeft een voorkeur voor radio maar wilt bij Talent Lab ook van de andere disciplines proeven. “Ik vind sfeer in een team super belangrijk. Het is top als we het beste in elkaar naar boven gaan halen.”