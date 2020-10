Rotterdamse politieagent ontslagen vanwege lekken vertrouwelijke gegevens

De 41-jarige agent werd op 21 januari dit jaar aangehouden nadat de verdenking was ontstaan dat hij in de politiesystemen had gesnuffeld en vertrouwelijke gegevens naar buiten had gebracht. Of hij daarvoor geld kreeg, is niet bekendgemaakt.

Nadat de man buiten functie was gesteld, bleek uit aanvullend onderzoek ook dat hij drugs gebruikte.

De man moet op een later tijdstip voor de rechter komen.