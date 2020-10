Nieuwe talenten SOW Rijnmond trappen af!

Een groep van vier gedreven en enthousiaste studenten stelt zich vandaag officieel aan jullie voor! Wij zijn SOW Rijnmond en gaan het komende halfjaar verhalen maken voor jongeren in de regio Rijnmond. We herlanceren vandaag ons platform met ons nieuwe team van makers. Verwacht frisse video's, podcasts en vlogs op de website én socials van SOW Rijnmond!

Met alle vier een andere achtergrond en voorkeuren zijn we een erg uiteenlopende groep. Zo studeert Lars Horselenberg (22) Creative Business bij Inholland in Rotterdam. Hij heeft een voorkeur voor radio maar wilt bij Talent Lab ook van de andere disciplines proeven. “Ik vind sfeer in een team super belangrijk. Het is top als we het beste in elkaar naar boven gaan halen.”

Esther Korpel (19) doet audiovisueel specialist op het Grafisch Lyceum, net als Britt Dorst (19). Esther houdt van film en alles wat daarbij komt kijken. “Het lijkt mij voornamelijk een uitdaging om tijdens Talent Lab uit mijn comfortzone te treden. Dat is ook een van mijn doelen.”

De social media koningin in ons midden is Britt. Ze houdt dan ook erg van foto’s. “Eigenlijk wilde ik eerst een studie met fotografie gaan doen. Maar het leek mij toch een beter idee, om een studie te kiezen die wat breder georiënteerd is.” Ze wil tijdens deze periode graag de social media kanalen van SOW Rijnmond beheren en zorgen voor meer volgers.

Als er iemand het heerlijk vindt om op de hoogte te zijn, is dat Manon van Koppen (22). Precies hierom is ze dan ook journalistiek gaan studeren op de School voor Journalistiek. “Tijdens Talent Lab wil ik heel graag explainer video’s maken met data erin verwerkt. Die uitdaging wil ik heel graag aan gaan. En ik heb het idee dat daar bij Talent Lab de ruimte voor is.”

We gaan voornamelijk verhalen maken over onderwerpen, die voor jongeren uit de regio Rijnmond relevant zijn. SOW Rijnmond is het jongerenplatform van de regionale omroep Rijnmond. We barsten al van de ideeën, dus houd ons in de gaten