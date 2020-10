Hockeyen op een waterveld, maar dan zonder drinkwaterverspilling

Watervelden zijn in het hockey al heel gewoon. Die zijn minder blessuregevoelig dan velden met zandkunstgras. De bal rolt bovendien sneller en dat zorgt voor meer actie in het spel. Maar met de gewone watervelden wordt wel ontzettend veel drinkwater verspild. Hockeyclub Forcial in Rockanje krijgt daarom als één van de eerste clubs in Nederland een bijzondere, duurzame variant.

Onder het veld ligt een folielaag, die regen- en beregeningswater opvangt. Via een drainagesysteem wordt dat water dan afgevoerd naar acht gigantische bassins die zijn ingegraven. De bassins werden donderdag met een grote kraan op hun plek gehesen.

De tekst gaat verder onder de foto:



“Een vrij uniek systeem”, legt Marcel Westerhout van de gemeente Westvoorne uit. “We hebben de gemeenteraad om extra geld hiervoor moeten vragen, maar dan heb je wel de meest duurzame oplossing."

Voor twee maanden opslag

Zo kan Forcial twee maanden beregenen vanuit de opslagbakken, zonder dat er extra drinkwater voor nodig is. “Dat is niet alleen heel duurzaam, maar scheelt ook aanzienlijk in de kosten voor de vereniging. Zo willen we onze sportverenigingen klaar maken voor de toekomst.”

Kostenplaatje hiervan voor de gemeente: 85.000 euro bovenop de 6,5 ton, die nodig is voor de aanleg van een gewoon waterveld. “Hiermee komt een langgekoesterde wens in vervulling”, aldus Paula Jaspars-Overbeek van Forcial. “We hebben er ook flink voor moeten lobbyen, maar we zijn ontzettend blij dat het veld er nu komt.”

Eerste wedstrijden zonder publiek

De eerste wedstrijden kunnen eind oktober worden gespeeld. Vanwege het coronavirus laat de feestelijke opening nog even op zich wachten en is publiek langs de kant voorlopig niet toegestaan. “Ja, dat hadden we graag anders gezien, maar het is niet anders. We zorgen er zeker voor dat er volgend jaar een feestelijke manier komt om het veld te openen.”