'Ken je buren om criminaliteit tegen te gaan'

Een spoor van inbraak bij een woning in Maassluis (Archieffoto)

Volgens de wijkagent van Rotterdam-Delfshaven lopen (alleenwonende) senioren de meeste risico's. Zij zijn het meest interessant voor criminelen. Deze senioren zijn onder andere gevoelig voor WhatsApp-fraude, een nieuwe manier van criminelen om aan geld te komen.

Ook winkeliers moeten in deze maanden uitkijken. Hoekman: "Winkeliers die in hun eentje werken, zijn kwetsbaarder dan warenhuizen waar tien tot twintig man personeel rondloopt."

Samen sterker

Het kan volgens Hoekman nooit kwaad om je buren goed te kennen om criminaliteit tegen te gaan. "Wanneer je elkaar kent, dan is het makkelijker om tegen elkaar te zeggen als bijvoorbeeld iemands raam open stond of wanneer er een ongebruikte trapleer in de tuin ligt. Die kan namelijk gebruikt worden voor inbraken."

Bovendien zijn er allerlei soorten buurtpreventies en groepsapps om een oogje in het zeil te houden. Mocht je anoniem een melding willen maken van criminaliteit, dan raadt Hoekman aan om dit telefoonnummer te bellen: 0800-7000.