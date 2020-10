Eis: Rotterdamse mannen jarenlang de cel in voor deelname aan internationale cocaïnehandel

Het OM verdenkt twee Rotterdamse mannen, van 50 en 38 jaar, ervan dat zij meerdere internationale coketransporten hebben geregeld via containerschepen en een vrachtvliegtuig. De mannen moeten allebei jarenlang de cel in.

Tegen de 50-jarige Rotterdammer is zeven jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van het tweemaal invoeren van 110 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, het plegen van voorbereidingshandelingen voor een transport van 119 kilo en deelname aan een criminele organisatie.

Een andere Rotterdammer van 38 jaar hoorde een eis van vijf jaar celstraf. Het OM verdenkt hem van het plegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van 69 kilo cocaïne. Ook zou de man aan een criminele organisatie hebben deelgenomen.

In totaal stonden negen verdachten terecht. De laagste eis was twee jaar celstraf, de hoogste eis was twaalf jaar cel voor een 61-jarige man uit Ede.