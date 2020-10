Culturele instellingen kunnen ontheffing vragen voor meer dan 30 bezoekers

Culturele instellingen in de regio Rijnmond kunnen vanaf maandag een ontheffing aanvragen voor bijeenkomsten met meer dan 30 bezoekers. Die aanvraag moet dan ingediend worden bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Burgemeester Aboutaleb zei dat vandaag na vragen van de Rotterdamse gemeenteraad.

Een van de voorwaarden is dat deze theaters, musea of muziekzalen wel van belang zijn voor de regio. Ook moeten het goed geventileerde gebouwen zijn, die de juiste maatregelen hebben genomen om grotere groepen te ontvangen. Verdere criteria worden op dit moment nog uitgewerkt. Een aanvraag zal binnen 24 uur verwerkt worden.

Volgens burgemeester Aboutaleb is het een óndoenlijke aanwijzing van het kabinet om dit door de veiligheidsregio's te regelen en is daar tijd voor nodig. Morgen wordt er verder over gesproken met burgemeesters uit de regio.

Eventuele bijeenkomsten die dit weekend gepland staan, hoeven niet direct geschrapt te worden. Wel gelden voor de horeca in deze panden de afgesproken maatregelen van sluiten om 22 uur.