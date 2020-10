Het wordt een stille jaarwisseling in Rotterdam: geen muziek en vuurwerk, weinig alcohol en niet zoenen

Het lijkt misschien nog ver weg, toch duurt het nog maar 3 maanden voordat we elkaar een gelukkig 2021 wensen. Maar het kan weleens heel stil worden met oud en nieuw in Rotterdam, blijkt donderdag.

De gemeente maakte de besluiten bekend over de vergunningaanvragen van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités voor de viering van oud en nieuw. Het oordeel over de vergunningen wordt vooral bepaald door de coronacrisis. Naleving van de regels staat voorop.

Met de nieuwe coronaregels mag je ook met de jaarwisseling thuis maar drie gasten ontvangen. Publieke evenementen moeten beperkt blijven tot maximaal 40 mensen en moeten bescheiden blijven, zodat er niet te veel mensen op afkomen. En dan nog gelden er strenge regels.

Zo zijn muziek 'die een opzwepend effect kan veroorzaken', meezingen en dansen uit den boze. Daarnaast zit te diep in het glaasje kijken er niet in, want er mag maar in beperkte mate alcohol worden geschonken zodat iedereen in staat blijft om de coronaregels na te leven. Ook mag je geen vuurwerkshow organiseren.

Voorlopig zijn alleen de plannen van IJsselmonde en Charlois goedgekeurd. Andere wijken moeten nog een vergunning indienen of de aanvraag aanpassen. In gebieden als Centrum, Hoek van Holland, Prins Alexander, Pernis, Kralingen-Crooswijk en Delfshaven zijn grootschalige (vuurwerk-)evenementen gepland. De gemeente verwacht dat die ook niet door kunnen gaan. Ze beslist daar half oktober over.