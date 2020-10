Ex-directielid DCMR: 'We hebben te veel vertrouwd op de blauwe ogen van Odfjell'

"Een kras op mijn ziel is het geworden", zegt Maarten de Hoog. Hij nam onlangs, na achttien jaar, afscheid als directielid van de DCMR Milieudienst Rijnmond. In een uitgebreid interview blikt hij terug op de hoogtepunten en dieptepunten. Odfjell is wat hem betreft hét voorbeeld van een dieptepunt.

"Uiteindelijk heb ik, hebben we, te veel vertrouwd op de blauwe ogen van het bedrijf", geeft De Hoog toe, die flink door het stof gaat. "Er was zoveel mis. Dat hadden we niet voldoende in de gaten. Er was arbeidsonvrede, er werd niet geïnvesteerd en de leiding vanuit Noorwegen bemoeide zich te weinig met wat daar gebeurde. We zijn te lang doorgegaan op de ingeslagen weg."

De Hoog vindt dat hij te weinig naar de omgeving heeft geluisterd. "Te laat hebben we gezien dat de klokkenluiders, de media en de bewoners wel degelijk een punt hadden. Het bedrijf maakte er een rommeltje van."

Odfjell had de tankveiligheid niet op orde. Milieudienst DCMR onderzocht 480 voorvallen tussen 2000 en 2013 bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf, waarvan niet zeker was of ze allemaal waren gemeld. Het bedrijf had deze incidenten zelf aangeleverd. Uiteindelijk bleek dat Odfjell 210 voorvallen niet of niet goed had gemeld. Daar betaalde het bedrijf vervolgens een miljoenenboete voor.