Rotterdam investeert geld van verkoop Eneco in energietransitie

Rotterdam wil met het fonds de uitstoot van CO2 verminderen, de luchtkwaliteit verbeteren en het gebruik van grondstoffen verminderen. Daarnaast hoopt de stad sneller uit de coronacrisis te komen door te investeren in energietransitie.

Het energietransitiefonds bestaat uit twee delen. Het eerste deel, van dertig miljoen euro, zal in de vorm van laagdrempelige leningen beschikbaar komen voor vve's, particulieren en mkb-bedrijven. Zo kunnen mensen met een laag inkomen hun woning isoleren of zonnepanelen op hun dak aanleggen.

Het tweede deel, van honderd miljoen euro, is bedoeld voor duurzame investeringen van scale-ups en grote bedrijven. Hiermee kunnen bedrijven bijvoorbeeld investeren in innovatieve recycling en grootschalige opslag van energie.

PVV en Leefbaar Rotterdam stemden tegen het plan. Deze partijen vinden dat het geld tijdens de coronacrisis anders besteed zou moeten worden.

Impuls voor energietransitie én economie

"Met dit fonds geven we niet alleen de energietransitie een flinke zet, maar zorgen we ook voor een impuls voor de economie en werkgelegenheid in deze moeilijke tijd”, legt wethouder Arno Bonte van duurzaamheid uit. Bonte verwacht dat het energietransitiefonds grote impact zal hebben. "Nu is Rotterdam nog verantwoordelijk voor 20% van de landelijke CO2-uitstoot, maar binnen tien jaar draait een groot deel van onze economie op windmolens, waterstof en zonne-energie."