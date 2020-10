Mes aangetroffen in de buurt van de fatale steekpartij in Rozenburg

De politie heeft in Rozenburg donderdag aan het einde van de middag een mes in beslag genomen dat mogelijk gebruikt is bij de fatale steekpartij aan de Langeplaat. Het mes werd gevonden door een wandelaar.

Het mes zou zijn gevonden bij een sloot, niet ver van de plaats van de steekpartij. Het lag gedeeltelijk in het water. De wandelaar belde daarop de politie, die enige tijd onderzoek deed bij de vindplaats. Daarna is het wapen meegenomen. "We onderzoeken nu of dit het mes is dat bij het fatale steekincident is gebruikt", aldus een woordvoerder van de politie.

Het mes dat werd aangetroffen aan de rand van een sloot in Rozenburg. Het mis ligt in het midden van de foto. De tekst gaat verder onder de foto:

Woensdagavond overleed een 17-jarige Rozenburger nadat hij betrokken was geraakt bij een steekpartij. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben nog geprobeerd hem te reanimeren. Ook werd het slachtoffer op straat geopereerd, maar de tiener kon niet meer worden gered.

De dader van de steekpartij is ook donderdagavond nog steeds spoorloos.