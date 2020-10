Het weer van vandaag: weinig zon te zien

Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. Het blijft vrij zacht, de temperatuur komt niet lager dan 13 graden. De oostenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Regen en wind

Morgen is het bewolkt en valt er in de ochtend eerst af en toe regen. In de middag wordt het droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Het wordt opnieuw 16 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden.

De komende tijd blijft het wisselvallig met de meeste regen vanaf dinsdag. Soms zijn er opklaringen en op zondag staat er aan zee een harde zuidenwind. In de middag wordt het 14 of 15 graden.