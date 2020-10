Zo gaat het Witte de With voortaan heten

De naam Witte de With was al sinds eind juni 'verdwenen', maar nu is er ook daadwerkelijk een nieuwe naam gekozen voor de Rotterdamse kunstinstelling. Het voormalig Witte de With gaat voortaan als Kunstinstituut Melly door het leven.

KAT, kin of Haven stonden op de shortlist van mogelijke namen, aangedragen door lokale, nationale en internationale deelnemers. Een externe adviescommissie had voor de naam KAT gekozen, maar tegelijkertijd ook Melly aangedragen als geschiktere naam. Daar viel uiteindelijk ook de keuze op.



Melly Shum Hates Her Job

De naam komt van het kunstwerk genaamd 'Melly Shum Hates Her Job', dat permanent aan de gevel van het centrum zit. Melly - die hoog boven het straatnaambordje van de Witte de Withstraat hangt - is voor het centrum de verbinding met de wijk. "De keuze voor Melly belooft dat de instelling verbonden wil zijn en een dialoog wil aangaan met de stad", vindt lid van de adviescommissie Yahaira Brito Morfo.

"Op en neer kijken naar wat er misschien ontbreekt, in plaats van recht vooruit te kijken op voorspelbare ooghoogte", vertelt Clara Balaguer, lid van de adviescommissie. "Melly wijst op een verschuiving van de blik en de oren die in het hart van een dekoloniaal proces staan."

Belofte

De naamsverandering moet bijdragen aan het stellen van een voorbeeld, stelt Melly in een verklaring. "Toen ik de naam Melly hoorde, dacht ik: 'Oh, dit is hem.' De verandering van de oude naar de nieuwe naam; van een koloniale man met macht, naar een vrouw met een arbeidersberoep. De naam is een toezegging, of een belofte", laat fotograaf Jarmal Martis weten.

Eind juni verwijderde het centrum de letters van het pand en was de instelling naamloos op sociale media. De instelling had in 2018 al besloten dat de naam Witte de With moest verdwijnen. De With was een vice-admiraal op de Hollandse zeevloot in tijden van de VOC. Volgens Organisatie Helden van Nooit is de naam verbonden aan koloniaal geweld.