Noordtunnel A15 dicht: 'Gaat nog héél lang duren'

Verkeer wordt omgeleid via de Brug over de Noord, meldt Rijkswaterstaat. Ingesloten verkeer is inmiddels weggeleid. Een aannemer werkt aan de reparatie. Hoe de schade kon ontstaan is nog niet duidelijk.



'Duurt nog uren'

In eerste instantie verwachtte men dat de reparatie even zou duren, maar volgens de ANWB is de schatting inmiddels dat het nog 'uren' duurt voordat de tunnel weer opengaat. Ook Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een aantal uur duurt voordat de weg weer vrij is.



Ee Noordtunnel richting Rotterdam zat ook enige tijd dicht vanwege een te hoge vrachtwagen. Aan beide kanten stond rond 7:00 uur een file van twintig minuten. De weg richting Rotterdam is inmiddels wel weer open. De ANWB voorspelde al dat het niet lang zou gaan duren: "Een te hoge vrachtwagen uit de rij halen duurt meestal niet zo lang."