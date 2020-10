Tekorten aan coronatests in Rotterdam-Rijnmond binnenkort verleden tijd

Tekorten aan coronatests in Rotterdam-Rijnmond 'gaan in de komende weken verdwijnen'

De coronabesmettingen in onze regio blijven fors oplopen. Steeds meer mensen willen zich laten testen, waardoor de vraag naar coronatests het aanbod van de GGD Rotterdam-Rijnmond overstijgt. Maar: "Die tekorten zullen in de komende weken gaan verdwijnen."

"We krijgen steeds meer aanbod via met name Duitse laboratoria", vertelt directeur Saskia Baas van de GGD Rotterdam-Rijnmond. "We zijn onze teststraten aan het herinrichten, zodat we de nieuwe laboratoria daarop aan kunnen sluiten. De komende weken krijgen we er dus steeds meer capaciteit erbij."

De GGD streeft er normaal gesproken naar de uitslag van coronatests binnen 48 uur binnen te hebben, maar dat wordt nu niet gehaald. Gaat dat straks wel weer lukken met het nieuwe aanbod vanuit laboratoria? "Het probleem is wel dat die laboratoria niet altijd in Nederland zijn, dus de doorlooptijd wordt daarmee verlengd. We sluiten die laboratoria dus ook niet aan op de voorrangsstraatjes voor onderwijs- en zorgpersoneel. Het is ook een logistiek vraagstuk."

Trieste mijlpaal

In Rotterdam zijn sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus meer dan tienduizend besmettingen vastgesteld. Vooral de laatste weken nam het aantal vastgestelde besmettingen steeds harder toe. Volgens de RIVM-cijfers gaat het nu om 10.105 besmettingen.

"Dat zijn zeker indrukwekkende cijfers", vertelt Baas daarover. "Je ziet een exponentiële stijging van het aantal besmettingen, en dus neemt de drukte toe. Voor elke besmetting doen wij bron- en contactonderzoek en proberen we te achterhalen of we ergens clusters zien die ons zorgen baren."