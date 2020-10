Worstelen met de coronaregels: in welk ziekenhuis moet ik per se een mondkapje op?

De regionale ziekenhuizen zijn het niet allemaal eens over hoe ze om moeten gaan met de regels rondom mondkapjes. Het ene ziekenhuis is voor een advies om mondkapjes binnen te dragen, terwijl de ander weer een 'soort verplichting' invoert.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis zijn het stelligst in hun regelgeving. "Iedereen die vanaf 3 oktober een van de locaties binnengaat moet een mond-neusmasker dragen", laat het Albert Schweitzer weten. Voor het personeel wordt een 'face shield' geregeld. Tot die binnen zijn werkt het personeel met normale mondkapjes.

Het Ikazia zal vanaf maandag streng toezien op het dragen van mondkapjes. "Mensen die het ziekenhuis binnen willen gaan zonder mondkapje, krijgen er een van ons uitgereikt", legt een woordvoerder van het Ikazia uit. "Als mensen dan alsnog zonder kapje naar binnen willen, dan leggen we ze uit dat het écht is voor de veiligheid van henzelf én van onze medewerkers."

Maar van een verplichting is geen sprake, laten de ziekenhuizen weten. "Juridisch is dat niet haalbaar. Maar we hopen op een groot verantwoordelijkheidsgevoel en solidariteit bij zo veel mogelijk mensen."

Dringend advies

Het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis gaan niet mee in de verplichting. "Ons ziekenhuis is wat groter van opzet", zegt een woordvoerder van het Erasmus MC. "De gangen zijn wat groter en breder. Daardoor is de anderhalve meter wat beter te handhaven. Het neemt niet weg dat we iedereen natuurlijk een zeer dringend advies geven om toch een mondkapje te dragen."

In het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en Rotterdam draagt het personeel wel verplicht een mondkapje. Ook hier geldt voor de bezoekers en patiënten een dringend advies om een mondkapje te dragen.

Ook het Van Weel Bethesda (Dirksland), Beatrixziekenhuis (Gorinchem) en het IJssellandziekenhuis (Capelle aan den IJssel) gaan werken met een zeer dringend advies.