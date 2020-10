Tuchtcommissie spreekt Spartaan Mica Pinto vrij

Mica Pinto is per direct weer inzetbaar voor Sparta. De verdediger is door de tuchtcommissie van de KNVB vrijgesproken na zijn rode kaart van vorig weekend tegen PEC Zwolle.

De tuchtcommissie baseert zich op de door Sparta getoonde beelden en de door Pinto tijdens de zitting gegeven demonstratie met bal. Deze hebben tot de overtuiging geleid dat de speler de bal met zijn schouder en borst heeft geraakt. Naar het oordeel van de tuchtcommissie is er zodoende geen sprake van het opzettelijk spelen van de bal met de hand.

Namens Sparta reageert directeur betaald voetbal Henk van Stee op hun website: “Wij denken dat dit enige vorm van gerechtigheid is. We kunnen de scheidsrechter niet het verwijt maken, maar we hadden wel verwacht dat de VAR zou ingrijpen. Hopelijk helpt deze vrijspraak bij toekomstige situaties, in ieder geval kunnen wij Mica Pinto zondag nu inzetten.”