Kapsalon Romy met vijf nominaties naar uitreiking Gouden Kalveren: 'Wordt nu wel spannend'

De belangrijkste Nederlandse filmprijzen, de Gouden Kalveren, worden vrijdag weer uitgereikt in Utrecht. Eén van de grootste kanshebbers is Kapsalon Romy, die onder de Rotterdamse regisseur Mischa Kamp gedeeltelijk werd opgenomen in Strijen, een dorp in de Hoeksche Waardse.

In Kapsalon Romy staat de relatie centraal tussen grootmoeder Stine, die lijdt aan beginnende alzheimer en kleindochter Romy. De film is in maar liefst vijf categorieën genomineerd, en won eerder al flink wat andere prestigieuze prijzen.

"Nu begint de spanning wel echt te komen", vertelt Kamp vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "We hadden vorig jaar in Utrecht de première, wat al een heel groot feest was. Gelukkig nog helemaal met alles erop en eraan, met veel omhelzingen en geklap en gejuich. Daarna is de film de hele wereld over geweest en nu zijn we weer terug in Utrecht. De Gouden Kalveren zijn superbelangrijke prijzen en we zitten er met vijf nominaties in - en niet de minste. Dus we zijn ontzettend blij."

Dragers van de film

Kapsalon Romy is genomineerd in de categorieën beste film, beste regie, beste scenario, beste actrice en beste vrouwelijke bijrol. Heeft regisseur Kamp nog een voorkeur qua categorie? "Er zitten twee schitterende vrouwenrollen in, gespeeld door Vita Heijmen en Beppie Melissen. Zij zijn echt de dragers van de film. Ik hoop heel erg voor Beppie, en uiteraard voor Tamara (Bos, de bedenker van het scenario, red.) want het ei van deze hele film komt van haar. Voor deze twee dames zou het echt fantastisch zijn."

Ook de uitreiking van de Gouden Kalveren heeft te lijden onder de coronamaatregelen. "Het is heel lastig. Normaal gesproken zitten we in een bomvolle zaal, maar nu zijn alleen de genomineerden in Utrecht", vertelt Kamp daarover. "Het is natuurlijk heel uitgekleed. Gelukkig zijn wij met vijf daar, omdat we zoveel nominaties hebben. Maar het is wel heel ongezellig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die aan zo'n film hebben meegewerkt en die had je het liefst allemaal in de zaal gehad."

De uitreiking van de Gouden Kalveren wordt vrijdagvond uitgezonden via NPO 2 extra, waarna de winnaars later die avond aanschuiven bij de talkshow Op1.