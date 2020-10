Reorganisatie bij De Doelen door coronacrisis: 'Pijnlijke stap'

"Al sinds het begin van de coronacrisis zagen we aankomen dat we op termijn niet meer aan onze betalingsverplichtingen zouden kunnen voldoen", zegt Staarink. Volgens de directeur is het concertgebouw in 'afgeslankte vorm een gezonde organisatie' en is de reorganisatie daarom noodzakelijk. "Een gezonde organisatie blijft ze in de nieuwe economische realiteit."

Om dat te bereiken wordt het vaste dienstverband van negentien medewerkers beëindigd. Het gaat om vijftien voltijdbanen. "Met lagere structurele lasten wil de Doelen de continuïteit op langere termijn vaststellen."

Volgens Staarink is de Doelen hard geraakt door de coronamaatregelen. "De Doelen heeft gebruikt gemaakt van verschillende noodregelingen in de afgelopen maanden. Daarmee hebben we tot nu toe het hoofd boven water kunnen houden."

Het perspectief voor het concertgebouw is volgens de directeur niet rooskleurig. "Een organisatie als de Doelen wordt extra hard geraakt omdat het een groot deel van de inkomsten zelf verdient." Door het huisvesten van grote, internationale congressen, noemt Staarink als voorbeeld. Die congressen kunnen vanwege de coronamaatregelen voorlopig niet in oude omvang plaatsvinden, wat problemen oplevert.