Chic dineren in coronatijd: thuis aan tafel met virtuele ober

Een stomend driegangenmenu thuis, mét ober. Een virtuele ober welteverstaan. Een restaurant in Hilligersberg gooit het in de coronatijd over een andere boeg. Door de recente maatregelen mogen ze nog maar dertig gasten ontvangen en daarom bezorgt restaurant Three de maaltijden thuis. Inclusief virtuele ober.

"De markt voor thuisbezorgd is al compleet, maar thuis echt chic dineren was tot nu toe geen optie", zegt de Rotterdamse horeca-ondernemer Robin Bravenboer, die het concept Gastrohome heeft bedacht. "Ik werd 's nachts wakker en dacht: 'Hoe kan ik de service bij mensen thuis krijgen?'" Met de dertig man in zijn restaurant kan hij namelijk de 'centjes niet verdienen'. "Mensen ontslaan, dat willen we niet. Dit is echt een super alternatief!"

Virtuele ober

Zo kwam hij op het idee van een virtuele ober, die online als gastheer optreedt via een live-videoverbinding. Als de vers bereide maaltijden zijn bezorgd, vertelt de virtuele ober precies wat je moet doen. "Iemand leidt de avond, waardoor je wat rustiger eet. Dan ben je opeens 2,5 uur aan het tafelen", zegt de Maurice Groenendijk, de ober die de gasten online bedient.

Voor de klanten is het toch wel even wennen. "Je weet niet precies hoe het werkt, maar ik ben nu helemaal gewend", zegt Jacqueline Lomans uit Schiedam, die meteen gebruik wilde maken van deze service. "Het is wel meer alsof je in een restaurant zit."

"Zodra je een glas wijn 'geserveerd' krijgt, is het zeker geen gimmick meer", vult haar man Marc Lomans aan.

Bravenboer gelooft heilig in het concept en heeft ook Rotterdamse kok Herman den Blijker enthousiast gemaakt. "Herman staat te trappelen om er ook mee te beginnen. We willen het eerst goed uittesten in onze restaurants. Ook in Spanje. Dit kan wereldwijd."