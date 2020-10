Beestenboel in Chris Natuurlijk van 3 oktober

Honden spelen een hoofdrol in het leven van Judith Visser . Tijdens een wandeling met haar wolfhonden Yuriko en Fontana in het Waterbos in Rockanje praat Chris Natuurlijk met Visser over Zondagsleven , een autobiografische roman waarin zij beschrijft hoe het is om als volwassene met autisme door het leven te gaan.

Vogeltrek in volle gang

Ieder najaar vliegen trekvogels naar hun overwinteringsplekken. Zaterdag tellen duizenden vogelaars in heel Europa deze trekvogels tijdens de internationale vogeltelling EuroBirdwatch . Chris Natuurlijk schakelt over naar telpost Lührs bovenop de skiberg in Bergschenhoek. Daar tellen leden van de Natuur- en Vogelwacht Rotta de trekvogels die overvliegen.

Poeslief

Abatutu, de bekendste kat van Nederland, heeft zijn eigen film gemaakt. Chris Natuurlijk spreekt met Marlous den Hoed van Lantaren Venster in Rotterdam over Poeslief . De familiefilm is daar op dierendag te zien.

Boeken vol dieren

Het is puur toeval, maar in alle boeken die Gert-Jan van Rietschoten zaterdag bespreekt, zit wel een dier en dat is met dierendag voor de deur een leuke bijkomstigheid. De boekhandelaar uit Rotterdam-IJsselmonde bespreekt onder meer het prentenboek 'Wat moet je doen als je over een nijlpaard struikelt', de roman 'De dag dat de walvis kwam' en het boek 'Over leven in het wild' van Martine van Zijll Langhout, waarin deze dierenarts beschrijft wat mensen kunnen leren van wilde dieren en leven in de wildernis.

Luister zaterdag 3 oktober van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.