Feyenoord speelt tegen CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en Wolfsberger in Europa League

Feyenoord-watcher Sinclair Bischop over loting Europa League: 'Tegenstanders moeten in De Kuip te pakken zijn'

Feyenoord weet welke tegenstanders het treft in de poulefase van de Europa League. In het Zwitserse Nyon koppelde de UEFA Feyenoord in Poule K aan CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en Wolfsberger AC.