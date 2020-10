Terugkijken: Lof der Geneeskunst, met onder anderen Diederik Gommers

Welke lessen hebben we tot nu toe geleerd van de coronacrisis en wat staat ons nog te wachten? Wanneer komen we van dit virus af? En werkt een toekomstig vaccin of werkt het tijdelijk? Die vragen, en nog veel meer, stonden vrijdagmiddag centraal in de talkshow Lof der Geneeskunst. Live opgenomen in de studio van Rijnmond en te zien via TV Rijnmond en deze site.