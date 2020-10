Corona bijna kansloos in Brielle: 'Wij houden ons aan de regels'

Terwijl in Rotterdam en veel omliggende gemeenten de coronabesmettingen de pan uit rijzen, blijft het in Westvoorne en Brielle relatief rustig met het aantal besmettingen. Hoe kan dat? Is het de zeelucht, mienskip (gemeenschapszin) of puur toeval?

"Ik denk dat we elkaar als kleine stad goed in de gaten houden, de regels naleven en veel thuis werken", zegt Annemiek Vermaas, manager van een hotel in Brielle.

Volgens Vermaas lopen de winkeliers makkelijk bij elkaar naar binnen als ze zien dat de regels niet goed worden nageleefd. "Dat is in een grote stad moeilijker als je elkaar niet goed kent. Daardoor is de drempel hoger om elkaar aan te spreken op bepaald gedrag."

Brielle doet meer om mensen aan de maatregelen te herinneren. Zo zijn er in het centrum afbeeldingen van vroegere Briellenaren op de grond getekend die mensen erop wijzen om afstand te houden.

Bomvol

"In de zomer is het hier bomvol geweest", zegt Andre Vlug, eigenaar van een Grand Café. Daar kunnen in totaal 320 mensen - 150 binnen en 170 buiten - terecht. Ondanks de drukte in de zomer heeft het virus zich niet ver kunnen verspreiden. Ook Vlug denkt dat het komt doordat mensen zich gewoon aan de regels houden.

"In de grote steden heb je ook veel protesten gehad", zegt Vlug. "Grote groepen die bij elkaar kwamen, geen afstand hielden. Die hebben we hier niet gehad. We hebben hier ook geen hoge flats waar mensen dicht op elkaar leven. Dat alles zorgt ervoor dat het hier niet uit de hand loopt."

Maar zijn de Briellenaren dan zo braaf dat ze geen regel overtreden? "Nee, zeker niet", reageert Vermaas lachend. "Er worden ongetwijfeld feestjes gegeven, maar wij wonen hier wat landelijker. Feestjes worden niet in krappe woonkamertjes in een rijtjeshuis gegeven."