Advocaat: 'Loting interessant voor Feyenoord en had moeilijker gekund'

Dick Advocaat is tevreden over de loting voor de poulefase van de Europa League. De trainer van Feyenoord zei dat tijdens de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met Willem II. "Ik ben blij met de loting. Het had moeilijker gekund en het zijn wel interessante ploegen."

CSKA Moskou, Dinamo Zagreb en Wolfsberger AC zijn de tegenstanders van de Rotterdammers in de groepsfase. "CSKA is een bekende ploeg voor mij gezien mijn tijd in Rusland, die Oostenrijkse ploeg is minder bekend en Dinamo Zagreb is de beste ploeg van hun land met veel talent. Het wordt spannend, maar wij moeten uitspreken dat wij willen overwinteren."

De eerste wedstrijd in de Europa League is op donderdag 22 oktober. Zondag wacht Feyenoord de uitwedstrijd tegen Willem II. De nummer 9 van de eredivisie. Door de nieuwe coronamaatregelen is het een wedstrijd zonder publiek en dat zit Advocaat nog steeds niet lekker. "Het is gemakkelijk scoren door de voetballerij eruit te pakken. Ze weten nog veel niet zeker. Er mogen wel tienduizend man in de Efteling."

Jørgensen niet beschikbaar

Dick Advocaat kan weer beschikken over Mark Diemers en ook Urus Spajic zit bij de wedstrijdselectie. Christian Conteh en Nicolai Jørgensen zijn niet beschikbaar. De onzekerheid over de kwetsuur van de Deen zorgt voor cynisme bij de trainer: "Intern schijnen ze dat geen probleem te vinden. Er is geen geld om te huren. Ik zou het handig vinden om een spits te halen, maar niet iedereen zit op mijn lijn."