Ruud uit Dordrecht loopt zondag halve marathon nummer 555: 'Of ik voor de 600 ga weet ik nog niet'

Hij is 74 jaar, fervent hardloper en in 2017 liep hij zijn 500ste halve marathon. Al gauw besloot hij om daar nog een aantal aan toe te voegen. Komende zondag loopt Dordtenaar Ruud van Balkom voor de 555ste keer een halve marathon. Een droom die uitkomt.

"Als ik de 500 haal, dacht ik, dan moet ik de 550 ook halen", zegt Ruud. "Toen dat gebeurde vond ik drie keer vijf toch een mooier getal." Hij loopt al 35 jaar hard en kan zich een leven zonder hardlopen niet voorstellen.

New York

De liefde voor het hardlopen ontstond toen Ruud getuige was van een niet al te prettig voorval. "Bij de marathon in New York stortte een dame vlak voor de finish compleet in elkaar", vertelt hij. "Zij heeft op handen en knieën de laatste 500 meter afgelegd. Uiteindelijk is ze toch nog als derde geëindigd. Dat deed iets met mij. Ik vroeg me af wat er met het lijf gebeurt met zoveel kilometers in de benen. Daar wilde ik achter komen en toen ben ik met hardlopen begonnen."

Na 62 hele ging hij voor de halve marathons. Die liep hij eerst in iets meer dan drie uur. "Op een gegeven moment wilde ik onder de 3 uur uitkomen. En dat lukte in Leiden. Ik had mezelf 2 uur en 59 minuten gegeven, maar zat er uiteindelijk een paar minuten onder. Topdag!"

Hoe het komende zondag gaat lopen, moet nog blijken. Ruud verheugt zich er in ieder geval op. "555 is een mooi getal. Of ik dan voor de 600 ga, weet ik niet. Ik ben al 74, heb niet meer de kracht van vroeger, maar ik blijf hardlopen zolang het kan."