100 miljoen subsidie voor opslaan CO2 in de Noordzee

De bijdrage van de EU zou een flink deel van de kosten dekken voor Porthos, een samenwerking tussen Energiebedrijf Nederland, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

In totaal gaat het om een investering van 450 tot 500 miljoen euro. Hiermee willen zij 2,5 megaton, dat is 25 miljard kilogram, koolstofdioxide van vier Rotterdamse bedrijven gaan opslaan onder de bodem van de Noordzee.

Het gaat om de uitstoot van Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell, samen verantwoordelijk voor tien procent van de uitstoot van alle Rotterdamse industrie.

Twee graden warmer

Het doel van Porthos is bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen in de Green Deal van de Europese Commissie, waaronder de opwarming van de aarde onder de 2 graden houden. Dit project is het verst gevorderde in heel Europa als het neerkomt om het opslaan van CO2. Door de koolstofdioxide onder de grond, in dit geval onder zeegrond, te bewaren heeft het geen effect op ons klimaat.

Een deel van de subsidie zal worden gebruikt om een pijpleiding te leggen waardoor in de toekomst meer bedrijven hun CO2 onder de Noordzee kunnen gaan opslaan. Ook zorgt de subsidie ervoor dat bedrijven straks voor een lager tarief hun koolstofdioxide kunnen opslaan bij Porthos, omdat zij hun uitgaven nu laag houden.

Bedrijven die willen deelnemen aan het project kunnen bij de overheid een subsidie aanvragen. De kosten die ze nog maken aan het gebruik van Porthos, na de besparingen door het gebruik van de opslag, kunnen zij op deze manier dekken.

In 2022 start de aanleg van het systeem. Het moet in 2024 in gebruik worden genomen.