Schiedamse drugscrimineel in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel

Henk E. bij zijn arrestatie in april 2015

De Schiedamse drugscrimineel Henk E. heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen voor drugssmokkel en het omkopen van een douanier. Het Hof legt hem een straf op van 11 jaar en 4 maanden. Eerder had de rechtbank hem een straf opgelegd van 14 jaar.

Het vonnis valt lager uit, omdat in soortgelijke straffen ook dit soort straffen worden opgelegd. Ook heeft de rechtszaak lang geduurd.



De omgekochte douanier was Gerrit G.. Hij werd eerder veroordeeld tot 14 jaar cel.



Een van de zoons van Henk E. heeft juist een hogere straf gekregen, omdat zijn aandeel in de drugssmokkel van Brazilië naar Rotterdam groter is dan de rechter acht. Hij krijgt ruim 7 jaar.

In totaal stonden zeven verdachten terecht. Een deel van het bewijs is gebaseerd op afgeluisterde gesprekken in het huis van Henk E.