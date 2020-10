Meer Intensive Care-bedden in het Maasstad ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis heeft zich de afgelopen twee maanden voorbereid op een tweede golf aan coronabesmettingen. Zo is het aantal bedden op de Intensive Care uitgebreid van 19 naar 27 en zijn verpleegkundigen van andere afdelingen opgeleid om op de IC te kunnen werken.

Tien van de in totaal 27 bedden zijn nu gereserveerd voor coronapatiënten. Mocht er ineens meer plek nodig zijn op de IC voor coronapatiënten, dan is die er.

Efficiënt

Ook zijn alle kamers op de Intensive Care vanaf nu hetzelfde ingericht en voorzien van dezelfde apparatuur en hulpmiddelen. Dit moet ervoor zorgen dat de verpleegkundigen meer routine in hun werk krijgen en hierdoor efficiënter en sneller zijn.

Daarnaast zijn ook 42 verpleegkundige intern bij het Maasstad opgeleid tot IC-assistent. In vijf avonden leerden zij hoe zij de Intensive Care kunnen ondersteunen. Ook dit moet ervoor zorgen dat het ziekenhuis klaar is voor een tweedegolf.

Wietse Vrijland uit het bestuur van het ziekenhuis is trots dat de realisering van de uitbreiding zo snel is gelukt. "Het is een teamprestatie van jewelste!"