De Elisabethsvloed, oudste stad van Holland en frikadellen: de veelzijdige Canon van Dordrecht

Alhoewel Dordrecht een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse en Hollandse geschiedenis, komt de oudste stad van Holland er vaak maar bekaaid vanaf in de geschiedenisboekjes. En daarom hebben Jan Willem Boezeman en Ad Bosch een voorlopige Canon van Dordrecht opgesteld.

"We hebben nu 47 vensters gemaakt en er is plek voor 50", legt Boezeman uit. "Dus nu mogen de Dordtenaren erop schieten. Welke onderwerpen horen er nog meer bij? Maar ook: kunnen er nog onderwerpen af?"

De lijst begint met de vroege geschiedenis van Dordrecht als handelsstad, het verkrijgen van stadsrechten en de bouw van de Grote Kerk. Daarna is er aandacht voor de periode van de Tachtigjarige Oorlog, de Synode van Dordrecht, de Eerste Vrije Statenvergadering en de Gouden Eeuw.

"Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat er heel veel aanpassingen voorgesteld gaan worden ten aanzien van de dingen die er nu in staan", zegt Boezeman. "Ik denk dat het er meer om gaat wat er nog ontbreekt."

Frikadellen

Voor niet-Dordtenaren kan het nieuw zijn om te zien dat de frikadel een plekje heeft gekregen in de canon. De frikadel werd in 1954 in Dordrecht geproduceerd door de plaatselijke slagersknecht.

"Mensen zijn vaak trots op dingen die het eerste, beste of grootste zijn", gaat Boezeman verder. "En als je weet dat er jaarlijks zeshonderd miljoen frikadellen gegeten worden, dan heeft de snack wel een plekje in de canon verdiend."

De komende periode mogen Dordtenaren zelf bepalen welke zaken de canon compleet gaan maken. "Dat kan van alles zijn", aldus Boezeman. "Van de voetbalclub, schilder of iets anders waarvan ze vinden dat het onderbelicht blijft. Eind deze maand maken we de canon compleet."

Halverwege oktober kunnen alle Dordtenaren stemmen op de mogelijke onderwerpen die de laatste plekken kunnen krijgen in de Canon van Dordrecht.