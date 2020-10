Fer ziet voordeel van afwezigheid bij Oranje

Feyenoorder Leroy Fer is door de nieuwe bondscoach Frank de Boer niet opgenomen in de selectie van Oranje voor de wedstrijden tegen Mexico, Bosnië en Herzegovina en Italië. "Dat is een teleurstelling, want je wilt altijd geselecteerd worden. Maar nu kan ik mij wel focussen op de geboorte van mijn dochter."

In de aanloop naar het duel met Willem II, dat zondag wordt afgewerkt, hield coach Dick Advocaat afgelopen week een monoloog over de manier van druk zetten. Hij wil namelijk dat Feyenoord dat 'minder hoog' doet dan een aantal van zijn spelers. "Hij was erg duidelijk over wat hij wil zien. Het komt denk ik doordat wij nog aan elkaar moeten wennen. Er is deze week in ieder geval veel duidelijkheid gekomen."

Over de loting voor de Europa League was Fer tevreden. "Het is een mooie loting. Van Wolfsberger AC weet ik niet veel, maar Dinamo Zagreb en CSKA Moskou zijn sterke tegenstanders. Twaalf jaar geleden verloor ik met Feyenoord in Moskou door twee doelpunten van Vagner Love. We willen overwinteren en dat is best realistisch."