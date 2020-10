16 duizend mondkapjes voor studenten en medewerkers van Zadkine

Donderdagmiddag zei minister Van Engelshoven van Onderwijs dat het dragen van een mondkapje op mbo's, hogescholen en universiteiten niet verplicht is. Zadkine ziet het mondkapje dan ook als dringend advies.

"In de lessen kan er anderhalvemeter afstand worden gehouden, omdat klassen nu maar uit negen leerlingen bestaan", vertelt Arie Spruit namens de school. Er zijn dit schooljaar expres kleinere klassen gemaakt zodat afstand kan worden gehouden.

Volgens Spruit dragen sinds deze week veel mensen op school het mondkapje. "Het helpt wel als je de mondkapjes naar huis stuurt, als ze er leuk uitzien om mensen te verleiden hem te dragen."

Het bestuur koos voor dit advies, omdat zij het dragen van een mondkapje een goede extra maatregel vinden op hun school nu het aantal besmettingen in Rotterdam flink stijgt.



Onduidelijkheid

Er is nog veel onduidelijk wat betreft het dragen van mondkapjes. Afgelopen maandag besloot Aboutaleb als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de publieke binnenruimtes, zoals in winkels.

De Tweede Kamer pleitte woensdag nog voor een landelijke richtlijn voor het gebruik van mondkapjes in de publieke binnenruimtes waar geen anderhalvemeter afstand kan worden aangehouden. Dit omdat er volgens verschillende partijen te weinig eenduidigheid is.

Ook de adviezen voor het dragen van een mondkapje op scholen zijn niet eenduidig. Alleen leerlingen op middelbare scholen zijn verplicht een mondkapje te dragen. Basisscholen zijn uitgesloten, omdat kinderen onder de twaalf jaar relatief weinig besmet raken. Op mbo's, hogescholen en universiteiten zou er genoeg ruimte zijn om afstand te houden. Zij kunnen wel zelf besluiten toch een advies in te voeren, zoals het Zadkine dus nu heeft gedaan.