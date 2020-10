Zwarte stof over Hoek van Holland afkomstig van EECV en EMO: 'Ze erkennen hun verantwoordelijkheid'

Het stof dat neerdaalde in Hoek van Holland

Wethouder Bonte over conclusies stofoverlast in Hoek van Holland: 'Een match met EECV en EMO'

Het zwarte neergedaalde stof over Hoek van Holland is afkomstig van de kolenoverslagbedrijven EECV en EMO op de Maasvlakte. Dat zegt wethouder Bonte van Luchtkwaliteit, naar aanleiding van uitgebreid onderzoek van TNO. Hij wil dat de havenbedrijven snel maatregelen nemen.

Het vermoeden was er al langer dat EECV en EMO verantwoordelijk waren voor het zwarte stof. Na analyse van TNO bleek er bij beide bedrijven een match te zijn. "Ik heb met de bedrijven gesproken en zij erkennen hun verantwoordelijkheid", zegt Bonte, die op korte termijn maatregelen van EECV en EMO verwacht om de stofoverlast tegen te gaan.

Zo moeten de kolenbergen goed worden afgedekt en dienen EECV en EMO te sproeien als er kolen worden overgeslagen. Volgens Bonte wordt hiermee voorkomen dat de stof wegwaait. Ook vroeg de wethouder om een plan van aanpak van EECV en EMO. De eerste versies van die plannen waren volgens Bonte niet goed genoeg. "EECV is daarna met een nieuw plan van aanpak gekomen. Dat is al concreter. DCMR kijkt hier naar", zegt Bonte. EMO is gevraagd om binnen tien dagen met een vernieuwd plan van aanpak te komen.

De bedrijven hebben lang de verantwoordelijkheid afgeschoven Wethouder Bonte

Als het aan Bonte ligt, worden die maatregelen voor EECV en EMO snel van kracht. Ook gaat Bonte met de milieudienst naar de vergunningen voor de kolenoverslagbedrijven kijken. "Zeker de vergunning van EMO is vrij oud", legt Bonte uit.

'Verantwoordelijkheid is lang afgeschoven'

Als EECV en EMO zich niet aan de maatregelen houden, moeten de bedrijven een boete betalen. DCMR moet hierop gaan controleren en handhaven.

De inwoners van Hoek van Holland hadden deze zomer veel klachten over het neergedaalde stof in het dorp. De tekst gaat verder onder de video.

Bonte is teleurgesteld dat dit onderzoek lang heeft moeten duren. "De bedrijven hebben lang de verantwoordelijkheid afgeschoven. Ze hebben het nu erkend. De volgende stap is dat de bedrijven nu de maatregelen nemen om de problemen in Hoek van Holland op te lossen", zegt Bonte. "Hoek van Holland heeft het recht dat dit wordt opgelost."