Dit zijn de jonge medische talenten die het EMC dit jaar beloont met een fellowship

Ieder jaar reikt het Erasmus MC tijdens het Lof der Geneeskunst fellowships uit aan jonge talentvolle wetenschappers. Een grote eer voor de medici die aan het begin van hun loopbaan staan. De prijs is een kickstart en aanmoediging om hun onderzoek aan het EMC verder te ontwikkelen. Wie vallen er in de prijzen in 2020?

Er gebeurt veel vooruitstrevend onderzoek aan het Erasmus MC. De jonge, medische onderzoekers die geselecteerd zijn voor een fellowship, tillen hun onderzoeksplannen naar een hoger niveau. Hans van Leeuwen, die namens het academisch ziekenhuis de prijs uitreikt, legt uit: “We kijken naar de wetenschappelijke kwaliteit van hun onderzoeksvoorstel, hoe groot de impact van het onderzoek is op mens en maatschappij en naar de achtergrond van de onderzoeker.”

Daarnaast helpt de toewijzing van het EMC-fellowship als een soort keurmerk voor andere fondsen. Zo kunnen de jonge onderzoekers makkelijker steun vinden bij externe partijen die geïnteresseerd zijn in hun onderzoek. Mooie kansen voor samenwerking, dus.

Dit zijn ze geworden, de vier jonge wetenschappers die de komende vier jaar op steun vanuit de fellowship kunnen rekenen en het onderzoek waarmee zij aan de slag gaan:

Ryan Muetzel

Ryan onderzoekt het verband tussen de groei en ontwikkeling van het brein en psychische aandoeningen (depressie, angststoornissen). Zijn belangrijkste onderzoeksvraag: welk was er het eerst, de kip of het ei? Veroorzaken afwijkingen in de hersens psychische klachten of is het juist zo dat psychische klachten een afwijkende groei van het brein veroorzaken?



Virginie Verhoeven

Virginie onderzoekt de fouten in het DNA bij mensen met oogafwijkingen. Door ze op te sporen, is er gerichte gentherapie mogelijk om die te herstellen. Virginie wil technologie ontwikkelen voor computers om in een vroeg stadium afwijkingen in het netvlies te ontdekken. Zo kunnen mensen zonder klachten al geholpen worden voordat de afwijking zich voordoet, en hulp misschien te laat is.



Hieab Adams

Hieab onderzoekt de verschillen in hersenaftakeling op basis van afkomst. Hij analyseert zowel erfelijk materiaal als de hersens van talloze mensen met verschillende etnische achtergrond. Zo wil hij, onder andere via geavanceerde computertechnieken, achterhalen waarom bijvoorbeeld mensen uit Zuid-Amerika meer kans hebben om de hersenziekte Alzheimer te ontwikkelen dan mensen uit Europa.



thina Vidaki

Athina wil technologie ontwikkelen om DNA beter te kunnen lezen. Met de CpGtracer kunnen we op basis van epigenetica meer waardevolle informatie uit minder DNA krijgen: bijvoorbeeld hoe oud iemand is, de waarschijnlijkheid op uitzaaiingen bij darmkanker en voorspellen of immuuntherapie aanslaat. Zeker bij forensisch onderzoek of cold cases kunnen we zo beschadigd DNA lezen en komen we meer over slachtoffers te weten.