Foute grappen over corona? 'Natuurlijk kan dat, het is al treurig genoeg'

Het schrijven van het satirische nummer is hun manier om met de coronacrisis om te gaan. Haast therapeutisch. De persconferenties, de mondkapjes, de lange wattenstaaf in je neus bij de coronatest, alles komt aan bod in hun nummer.

"We nemen corona serieus, maar maken er daarnaast grappen over. Grappen moeten altijd blijven kunnen. Hoe erg de situatie ook is", vertellen de mannen vanuit de thuisstudio van Izak Boom in Gorinchem.

De mannen zien ook dat het leven in de hele samenleving ontregeld is. En dat het voor veel mensen een beladen onderwerp is. "Wij vinden het ook heftig", verzekert Gorkumer Izak.

"Maar wij houden er van als dingen schuren. Een fout lied is smeermiddel voor zaken waar je het moeilijk over kunt hebben. En daarom doen we het toch", vertelt zijn collega Chris Poldervaart. Een geboren Gorinchemmer die tegenwoordig in Woudrichem woont.



Zelf ook corona-ellende gezien

En néé het is niet dat de corona-ellende aan het duo voorbij is gegaan, verzekert Izak.

Zijn neef is gestorven aan corona, de moeder van een vriend is overleden aan het virus en hij stond recent nog op het podium met gitarist Popko Hoekstra, die het virus ternauwernood heeft overleefd. Daarnaast zijn natuurlijk veel van hun optredens geannuleerd door corona.

"Ik heb echt wel de heftigheid van het virus gezien. Ik wil het niet bagatelliseren. Mensen kunnen denken dat we dat doen, maar dat is absoluut niet zo."

Humor is overwonnen verdriet

Izak: "Godfried Bomans zei ooit 'humor is overwonnen verdriet'. En dat vindt ik wel een mooie vergelijking met deze situatie."

Het nummer van de bevriende muzikanten 'Azzik ut maar nie heb' (als ik het maar niet heb) is in september uitgebracht en opgepakt door TV-Oranje. Ook op dumpert is het nummer te vinden. Ze krijgen daar flink wat commentaar te verduren. "Zelfs over m'n uiterlijk. Ik heb het maar snel weer weggeklikt", lacht Chris.

Still uit de clip