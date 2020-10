Baas Erasmus MC: 'Politie bewaakte maandenlang onze mondkapjes'

Wie herinnert het zich niet; de paniek door de schaarste aan medische hulpmiddelen toen COVID-19 in maart ook Europa en ons land bereikte. De hulpmiddelen werden vooral geproduceerd in China en door de gelijktijdige explosie van coronapatiënten wereldwijd was de vraag wekenlang vele malen groter dan het aanbod.

Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers vertelde er vrijdagmiddag over in de live-uitzending 'Lof der Geneeskunst'. "De hele wereld vroeg om dezelfde materialen. Maar de grenzen gingen dicht en mondkapjes werden onderweg gestolen."

Dat piraten op het traject Azië-Europa scheepsladingen hadden onderschept was bekend. Ook werden geregeld ladingen gestolen op vliegvelden in de landen waar de materialen werden verscheept. Nu blijkt dat er in maart en april ook in onze regio een dreiging was. Dat had een analyse van de politie uitgewezen. "Onze opslag werd 24/7 bewaakt, omdat criminelen van plan waren er in te breken."

In de loods lagen naast mondkapjes ook andere beschermingsmaterialen voor onder meer het medisch personeel. Waar de loods staat wil Kuipers uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Hij houdt het op 'een industrieterrein in de buurt van Rotterdam'.

De dreiging verdween toen er meer mondkapjes en andere materialen op de markt kwamen. "Maar die bewaking zegt veel over het bijzondere van de pandemie", aldus Kuipers.