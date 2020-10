Vertrekkend directeur Stedelijk Schiedam: 'Missie geslaagd'

Ze kwam, zag en overwon. Deirdre Carasso zwaaide ruim vier jaar lang de scepter over het Stedelijk Museum Schiedam. In die tijd verdubbelde het aantal bezoekers, haalde ze subsidies binnen alsof het niets was en won het museum vorig jaar de BankGiro Loterij Museumprijs voor het meest publieksvriendelijke museum van Nederland.

"Missie geslaagd', vindt ze zelf ook wel eigenlijk. Deirdre lacht. "Het waren avontuurlijke jaren hier en heel dynamisch. Het museum is weer een ontmoetingsplek voor iedereen." De entree is de meest favoriete plek van de vrouw die zondag 4 oktober voor het laatst directeur is. "Als mensen binnenkomen zie je ze meteen ontspannen. Een fantastische museumteam dat iedereen welkom heet, een fijne plek. En dan zie je ze zwermen door het museum."

Niet zo moeilijk doen

Een belangrijk doel van Carasso was het museum figuurlijk weer terug geven aan de stad. "Een museum voor iedereen. Je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Er zijn heel veel etiquetten over wat wel en niet hoort in een museum, maar als je dat een beetje loslaat kan er zoveel. Kijk om je heen, er zijn zoveel prachtige mensen ook in deze stad met wie we dit museum maken. Als je die kracht inzet krijg je gewoon een levendig museum", zegt

Carasso.

"Avontuur, dynamiek, hoog tempo, samenwerken, Schiedam heeft me enorm verrijkt en het museum verrijkt. Het was al een heel goed museum maar vooral voor landelijk kunstpubliek. Wij hebben gezegd we willen dat publiek behouden, dat is gelukt want mensen komen uit het hele land, maar we willen een museum maken dat eigenlijk alleen in Schiedam kan staan. Ik denk dat dat wel een beetje gelukt is en daar zijn we heel trots op. Schiedam zit in mijn hart. Ik vertrek dus met gemende gevoelens maar begin na een vakantie met veel zin aan de klus in mijn woonplaats Utrecht."

Lachen en huilen tegelijk

Zondag zal Carasso ook echt afscheid nemen van de Schiedammers. "Ik ga op de trappen zitten buiten en gedag zeggen. Er komt ook nog een mooi gedicht van de stadsdichter van Schiedam op het hek te hangen dat we gaan onthullen, dan is het echte afscheid want tot nu toe lukt dat niet echt," lacht de vertrekkend directeur. "Ik ben echt verscheurd. Ik moet heel veel lachen en huilen tegelijk. Ik ga maar gewoon door tot het laatste moment. Ik ga Schiedam enorm missen en draag het mee in mijn hart."

NOG-collectie

Het slotweekend van de directrice is ook het laatste weekend dat het museum open is, voordat de verbouwing begint. Alle kaarten voor dit weekend zijn uitverkocht. "We werken door corona met slottijden en we zitten helemaal vol", zegt Carasso die haar enthousiasme wil delen over een fraaie schenking afgelopen week. "Het gaat om zo'n 600 werken van Nederlandse kunstenaars, de zogenaamde NOG-collectie van de Stichting Beheer SNS Reaal." Het gaat om een van de grootste tekeningencollecties van de Nederlandse kunst. "En nog een bruidsschat erbij om de komende tien jaar die collectie te verzorgen. Heel blij mee."

En ja, geduld is geboden bij de liefhebbers. "Over een jaar gaat het museum weer open en dan zal ik er ook bij zijn. Ik ga lekker achteraan staan want ik hoef dan niet te speechen", lacht de Utrechtse die in ruim vier jaar misschien wel meer Schiedamse is geworden.