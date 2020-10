Welke culturele instellingen zijn uitzondering op de coronaregels

Architectuur Festival en Theater Barendrecht zitten met hun handen in het haar over de voorwaarden voor een ontheffing

Voorzitter Aboutaleb stelde die voorwaarden samen met het Regionaal Beleidsteam (RBT) op. Zodra een gebouw of evenement een ontheffing heeft zijn daar 250 personen in één ruimte welkom. Dat kan gelden voor culturele centra en musea.

Uitgesloten van een ontheffing zijn sowieso horecagelegenheden, congreszalen, feestzalen en zakelijke evenementen. Hiervoor gelden de reguliere regels. Waar een activiteit en gebouw aan moet voldoen om van 'groot belang voor de regio' te zijn, kun je hier lezen.

Een ontheffing kan worden aangevraagd via de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor activiteiten en evenementen na maandag 5 oktober.

'Het is dramatisch'

Niet elke activiteit of elk evenement komt in aanmerking voor een ontheffing. De organisatie van Architectuurfestival Rotterdam heeft daarom met spoed een gesprek aangevraagd met wethouder Kasmi, nu ze haar festival in duigen ziet vallen. "We hopen dat Kasmi bereid is een uitzondering te maken op de noodverordening. Het is dramatisch", zegt Joep Mol.

Hij hoopt dat zijn evenement, dat volgens hem coronaproof is, toch kan doorgaan. "Het gaat om een drive-in cinema met 160 auto's waarin twee personen mogen zitten uit hetzelfde huishouden. Hoe veilig kun je het hebben?"

Ook Theater Barendrecht heeft moeite met de nieuwe coronaregels, vertelt Irene Pronk. "Het is erg verwarrend, dit is een afwijking dan wat landelijk wordt gezegd. Dat vraagt een hoop administratieve rompslomp en overleg. We maken ons daar grote zorgen om. Ik ga de uitzondering aanvragen, maar ik heb vanmiddag met de burgemeester overlegd. Hij kwam net uit overleg met een andere burgemeester. Volgens mij stonden de neuzen daar niet overal dezelfde kant op."