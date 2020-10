Zedenzaak in Vlaardingse zorginstelling, 26-jarige medewerker aangehouden

Het Zonnehuis in Vlaardingen (Bron: JBMedia - Joey Bremer)

Een medewerker van het Zonnehuis in Vlaardingen zit vast op verdenking van een of meer zedenmisdrijven in het verzorgingshuis. Wat de 26-jarige inwoner van Vlaardingen precies heeft gedaan, wil justitie nog niet zeggen. "Het onderzoek loopt nog", zegt een woordvoerder.

Familieleden en bewoners van de betreffende afdeling zijn vrijdag tijdens een bijeenkomst geïnformeerd. Ook het personeel is bijgepraat. Aan hen is professionele hulp aangeboden. De Zonnehuisgroep is door de politie op de hoogte gebracht.

De verdachte is vorige week aangehouden, zo is vrijdag bekend gemaakt. Hij is afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft twee weken langer vast zitten.

