Uitslag poll: Kleine meerderheid is van plan zich bij jaarwisseling te houden aan coronamaatregelen

Het wordt een bescheiden Oudejaarsavond voor een kleine meerderheid van de bijna duizend stemmers in onze Rijnmond-poll van deze vrijdag. Daarin stelden we de vraag: Ga jij de jaarwisseling anders dan normaal vieren?

Ruim 38 procent van onze stemmers geeft aan zich te willen houden aan de coronamaatregelen zoals ze nu gelden. Dat betekent dat je thuis maar een klein feestje mag organiseren met maximaal drie gasten.

Mensen die Oudejaarsavond buiten de deur vieren bij een publiek evenementen mogen niet dansen en zingen en ze mogen maar in beperkte mate alcohol drinken. Ook mag je geen vuurwerkshow organiseren.

Daar tegenover staat 20 procent van onze stemmers. Deze groep laat weten dat ze zich waarschijnlijk niet aan de regels kunnen houden. Ruim 34 procent geeft aan nog niet bezig te zijn met de decemberfestiviteiten.

'Gewoon thuis met iets lekkers'

Ook op de Facebook-pagina van Rijnmond is volop gereageerd op onze poll. Ingrid Band is van plan om de coronaregels op te volgen: "Gewoon thuis met iets lekkers en hopelijk leuke tv!! Het is ff niet anders!!!" Heleen Schoneveld vindt dat de maatregelen er niet voor niets zijn: "En terecht. Carnaval 2021 is ook al uit voorzorg afgelast. Beter voorkomen dan genezen dacht ik zo."

Mike Borghuis wil zich niet laten beperken door de regels: "Oud en Nieuw blijft hetzelfde als ieder jaar, een hoop vuurwerk en met z'n allen op straat in plaats van binnen zitten." Gerard Krispijn sluit zich hierbij aan: "Hier zit het huis dadelijk heerlijk vol en er word gezopen en geknuffeld."

'Dit gaat alleen maar gezeik opleveren'

Ook zijn er veel mensen die het jammer vinden dat het een soberder uiteinde wordt. Weer anderen geloven dat de coronamaatregelen tijdens de jaarwisseling niet goed te handhaven zijn. Zo zegt Jeffrey Putters: "Dat gaat de meest onrustige jaarwisseling ooit worden. Ze hebben echt geen manschappen genoeg om dat in goede banen te leiden." Rick van Hemert vreest er ook voor: "Ik wens alle handhavers en hulpdiensten veel succes voor de kutste jaarwisseling die ze gekend hebben. Dit gaat alleen maar gezeik opleveren."