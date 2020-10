Henk Fraser: 'Dubbel gevoel bij vertrek Rayhi'

Het was een hectische week voor Henk Fraser. De trainer van Sparta moet nog steeds vrezen voor het vertrek van smaakmaker Abdou Harraoui en raakte eerder deze week al Mohamed Rayhi kwijt. "Ik gun het Rayhi van harte, maar ik had hem er graag bij gehouden."

De aanvaller vertrok naar Al-Batin in Saoedi-Arabië, omdat hij daar veel meer geld kan verdienen. "Ik ken hem al lang omdat wij bij de jeugd van PSV hebben samengewerkt. Nu de club tevreden is met de gemaakte afspraken gun ik hem het beste."

Fraser wil graag een vervanger voor Rayhi aantrekken. Vanaf maandag heeft hij de beschikking over middenvelder Wouter Burger die wordt gehuurd van Feyenoord. De kans bestaat wel dat hij de vervanger is van Abdou Harroui. Hij staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Groningen. "Dit is inherent aan een opleidingsclub zijn. Als er belangstelling voor je spelers is doe je iets goed."

Sparta speelt zondag thuis tegen AZ. Die wedstrijd begint om 14.30 uur. Het duel is live te volgen op Radio Rijnmond en het commentaar is van Sinclair Bischop.