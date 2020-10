'Vrachtschip met ammoniumnitraat was niet explosief'

In de Rotterdamse haven heeft twee maanden geleden een vrachtschip gelegen dat meer dan 7000 ton ammoniumnitraat aan boord had. Dat is de stof die eerder dit jaar een enorme explosie veroorzaakte in de Libanese stad Beiroet. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam heeft het vrachtschip Ditlev Reefer, dat het ammoniumnitraat vervoerde, geheel aan de regels voldaan.

Ammoniumnitraat is een belangrijke grondstof voor kunstmest. De Havenmeester heeft het schip laten controleren, meldt het havenbedrijf. De bewuste lading ammoniumnitraat aan boord van het schip was niet explosief van zichzelf. Ook zijn er volgens de internationale transportregelgeving geen beperkingen voor de hoeveelheden die per schip mogen worden vervoerd.

Bovendien schrijft Staatssecretaris Van Veldhoven in een antwoord op Kamervragen van Suzanne Kröger (GroenLinks) dat het ging om een verpakte stof met minder dan 0,2% brandbare bestanddelen. Het schip en de verpakking voldeden aan de wettelijke voorschriften, zegt Van Veldhoven.

Mijnbouw

Het ammoniumnitraat was bedoeld voor het Zweedse Yara dat een vestiging heeft in Vlaardingen. Het bedrijf heeft een vergunning voor de opslag van 35 ton de zwaarste categorie ammoniumnitraat, zoals die in Libanon lag opgeslagen. In Beiroet lag 2700 ton opgeslagen.

Het grootste gedeelte van de ammoniumnitraat is met hetzelfde schip doorgevaren naar Chili, waar het wordt gebruikt als grondstof voor explosieven, bedoeld voor de mijnbouw.