Ic-arts Gommers: 'Ik begrijp niets van sociale media, dat mag Famke Louise doen'

Terwijl Nederland hard op weg is naar een tweede lockdown met dagelijks duizenden nieuwe coronabesmettingen, vragen experts zich af hoe ze de boodschap over corona nogmaals over het voetlicht kunnen brengen. Jongeren zijn vooral moeilijk te bereiken. Ic-arts Diederik Gommers van het Erasmus MC in Rotterdam besloot met zangeres Famke Louise de koe bij de horens te vatten. Hij vertelt erover bij de live tv-uitzending Lof der Geneeskunst.

"Ik was wel onder de indruk van wat daar gebeurde en vooral van de hoeveelheid bagger die ze over zich heen kreeg. Toen dacht ik, dat is niet goed", vertelt Gommers over Famke Louise. Hij zat half september met de zangeres in een tv-uitzending voor een discussie over de protestactie #wijdoennietmeermee. Veel bekende Nederlanders keerden zich met de actie tegen het coronabeleid van het kabinet. Famke

Famke Louise bij ic-arts Gommers in het Erasmus MC

Gommers nodigde de 21-jarige Famke Louise uit om langs te komen in het Erasmus MC in Rotterdam. Over die ontmoeting zegt hij: "Ik heb een stuk papier gepakt en ben gaan tekenen hoe een virus binnenkomt. Ik kon zo duidelijk uitleggen dat besmetting via druppeltjes gaat en dat we normaal onze hand voor ons houden om te niesen, maar dat dat nu niet handig is. En dan zie je langzaam een glimlach ontstaan."

Een les is dat we per doelgroep moeten kijken wat ze nodig hebben ic-arts Diederik Gommers

Het onbegrip en gebrek aan kennis wegnemen, dat is volgens Gommers de oplossing om mensen te doordringen van de ernst van de pandemie en de noodzaak van het naleven van de coronamaatregelen.

Zijn collega en viroloog Marion Koopmans beaamt dit. Zij ziet op haar Twitteraccount zeer uiteenlopende reacties: "Soms leuk, soms ergerlijk. Mensen zeggen heel zinnige dingen, maar er zijn ook heel veel mensen met meningen die roepen 'fake news' en 'het virus is verzonnen'. Die kunnen behoorlijk fel worden en het is lastig om daar mee om te gaan. Ik denk dat we daar over na moeten denken; hoe moeten we dat eigenlijk doen."

Campagne via YouTube

Een resultaat van het bezoek van Famke Louise aan Gommers is dat het duo inmiddels komt met een nieuwe voorlichtingscampagne. De arts heeft goede hoop dat hij zo de jongeren kan bereiken. "We willen graag uitleggen wat we weten en vooral wat we niet weten. Volgens mij helpt dat om het beter te begrijpen; welke dingen je moet doen, wat echt belangrijk is en wat niet. Ik heb tegen Famke gezegd, als ik met Marion bijdraag aan de kennis, kun jij dan helpen dit aan jonge mensen te vertellen, want dat is jouw vak. En ik begrijp helemaal niets van sociale media."

Famke Louise wil de campagne maandag 5 oktober lanceren via haar YouTube-kanaal.