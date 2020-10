Oud en Nieuw met coronamaatregelen: 'Het is triest dat niets door kan gaan'

“Het is triest dat de evenementen niet doorgaan”, vindt Eskens. “Maar ik heb er wel begrip voor dat er geen grote groepen bij elkaar mogen komen. Wij zouden graag zien dat het vuurwerkverbod dat dit jaar is ingegaan wordt uitgesteld. Zodat mensen in kleine groepjes in de straat vuurwerk kunnen afsteken. Dat je toch met je buren nog Oud en Nieuw kunt vieren.”

Volgens de nu geldende coronamaatregelen mogen maar drie mensen thuis ontvangen worden, mogen groepen in de buitenlucht niet groter zijn dan veertig mensen en mag er ook geen muziek worden afgespeeld en weinig alcohol worden geschonken.

Eerdmans vindt vooral dat ondernemers de dupe zijn van het in het water vallen van de feestdag: “Mensen kunnen zich thuis wel vermaken, maar voor de ondernemers is het een zuur vooruitzicht.” Hij hoopt daarom dat er toch nog iets georganiseerd kan worden.

“Waarom kunnen we niet een vuurwerkshow doen? Volgens mij is het buiten redelijk veilig. Maar er moet iets te doen zijn voor de mensen. Het risico is dat de twintigers en dertigers thuis gaan zitten. Volgens mij moeten we dat voorkomen. Ik zou wel wetenschappelijk bewijs willen van het aantal besmettingen bij Willem II en de Black Lives Matter-bijeenkomsten, of dat lijdt tot brandhaarden."

Testcapaciteit

Eerdmans wil graag zo snel mogelijk de testcapaciteit omhoog. “Als iedereen zich kan laten testen, kunnen de mensen die negatief zijn gewoon samenzijn.”

Eskens hoopt ook dat dat lukt, maar een hogere testcapaciteit is volgens haar niet de oplossing. “Testen kan geen besmettingen voorkomen, want er gaat vaak een periode aan vooraf waarin mensen elkaar al wel kunnen besmetten maar geen nog geen symptomen hebben. Daarom moet je voorzichtig zijn met grote groepen. Maar ik ben het wel eens met Aboutaleb: we moeten kijken wat er wél kan.”

Particulier vuurwerk

Eerdmans en Eskes hopen allebei dat het vuurwerkverbod nog een jaar kan worden uitgesteld. Volgens hen zorgt het toestaan van particulier vuurwerk ervoor dat Rotterdammers wat te doen hebben er elkaar dus niet overmatig gaan opzoeken. Daarnaast vertrouwt Eskes erop dat mensen elkaar niet op straat gaat knuffelen. “Mensen zijn er al heel erg aan gewend geraakt om elkaar geen hand te geven. Het overgrote deel van de Rotterdammers zal zich daaraan houden, vooral nu ze het aantal besmettingen zien toenemen."

Ook de Rotterdamse partijen van DENK en 50PLUS hebben gereageerd. Zij vinden dat we als stad moeten accepteren dat er weinig kan: die pandemie is er nu eenmaal.

Veertig procent van de Rotterdammers

Veertig procent van de Rotterdammers liet weten in een poll van Rijnmond zich aan de coronaregels te gaan houden tijdens de jaarwisseling.

Ook een Rotterdammer op straat is niet heel enthousiast over de jaarwisseling die haar in het verschiet ligt. "We gaan altijd naar mijn familie in Noord-Holland. Helaas, ik hoop dat de regels tegen die tijd versoepeld zijn, maar ik heb er een hard hoofd in.”

Anderen proberen er het beste van te maken. "Ik ben zelf niet echt iemand die graag uitgaat, dus voor mij is het niet zo belangrijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor anderen minder prettig is." Een stadgenoot is het daarmee eens. "Ik heb nog niets gepland. We mogen niet veel. Je kunt het thuis toch ook gezellig maken, hapjes maken en drankje erbij."

En wat je dan gaat doen op zo’n avond, naast lekker eten? "Ik wilde eerst vuurwerk kopen, maar dat wordt hem niet”, vertelt een jongeman. “Dus nu dineren met de familie en dan daarna... tv kijken? Misschien sjoelen? Maar meer wordt het niet, vrees ik."

Vakantiehuis

En wat de gemeenteraadsleden dan wel gaan doen tijdens de jaarwisseling? “Ik vier zelf altijd Oud en Nieuw met vrienden in een groot huis in België”, vertelt Eskes. “Dat hebben wij ook afgeblazen. Ik denk dat iedereen zich realiseert en accepteert dat dat niet gaat. Laten we vooral kijken wat er wel kan, zodat we daar ook nog een goed gevoel aan overhouden. Ik blijf thuis, misschien met een familielid, maar we gaan er met elkaar wat moois van maken.”

Eerdmans hoopt toch echt op een ontheffing van de noodverordening op de vuurwerkshow in het Prinsenpark vlakbij zijn huis: “Zodat ik daar naar kan kijken met mijn kinderen.”