Verdachte aangehouden voor dodelijke steekpartij in Rozenburg

De steekpartij in Rozenburg van afgelopen woensdag (Bron: MediaTV - Killian Lindenburg)

De politie heeft vrijdag een 18-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de steekpartij van afgelopen woensdag op de Langeplaat in Rozenburg. Daarbij kwam een 17-jarige Rozenburger om het leven. De betrokkenheid van de verdachte en de rol van eventuele anderen wordt nader onderzocht.

De verdachte is een Vlaardinger, maar verblijft op meerdere plaatsen dan alleen in die stad. Daarom heeft de politie op meerdere plekken naar de man gezocht. Hij is opgepakt op vakantiepark Kruininger Gors. Zijn betrokkenheid en de rol van eventuele andere verdachten wordt nader onderzocht.

De politie meldt dat de verdachte met een onbekend aantal mensen in een Zwarte Mercedes zat. Wie en hoeveel mensen er in deze auto zaten, wordt nog onderzocht. Er wordt nog naar deze mensen gezocht.

Eerder werd in de buurt van de plaats van de steekpartij een mes gevonden. De Forensische Opsporing doet vervolgonderzoek op het mes en de gevonden sporen.