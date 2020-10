Mega drugsvondst: douane vindt meer dan 2 duizend kilo cocaïne in twee dagen

Het is opnieuw raak in de Rotterdamse haven. De douane heeft donderdag en vrijdag tijdens controles drie partijen cocaïne gevonden. In totaal gaat het om meer dan 2 duizend kilo harddrugs.

Donderdag werd op een schip, dat vanuit Tanger in Marokko kwam, in een container 1050 kilo cocaïne aangetroffen. De container was afkomstig uit Brazilië en was op weg naar Frankrijk. De harddrugs zaten verstopt tussen de auto-onderdelen.

Een dag later trof de douane in een container vol met papier ook nog eens 420 cocaïne aan. De container was vanuit Chili onderweg naar een bedrijf in Zuid Afrika. Enkele uren later was het weer raak: de douane trof in een container vol met rozijnen nog eens 531 kilo coke. Ook deze container had niet Rotterdam als eindbestemming. Deze keer moest die naar Zweden.

In alle drie gevallen hadden de bedrijven, waarvoor de ladingen waren bestemd, waarschijnlijk niets met de harddrugs te maken. De 2001 kilo aan cocaïne zijn inmiddels vernietigd.

Tussen het fruit

Sinds eind augustus is het vaak raak in de haven van Rotterdam. De douane onderschepte daar al meerdere keren grote ladingen drugs, die telkens verstopt zaten tussen de meest opmerkelijke zaken. Maar deze week gaat het wel om naar verhouding hele grote ladingen.