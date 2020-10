Stedelijk Dalton in Dordrecht klaar voor de mondkapjes

Op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht en op andere middelbare scholen in de regio moeten ze er maandag aan geloven: "Draag een mondkapje", luidt het dringende advies van de overkoepelende VO-raad. "Het is best wel vervelend, maar ik begrijp het wel."

De mondkapjes hoeven niet te worden gedragen in de klas, maar wel in de gangen en in de kantine. "In de klas zitten ze allemaal stil, dus moet goed gaan, luidt het advies", vertelt Laurens Gerrits, locatiedirecteur van het Dalton Lyceum locatie Overkampweg.

De school had kunnen kiezen het advies niet op te volgen, maar kiest er met volle overtuiging voor dat wel te doen.

Begrip

De leerlingen zelf snappen de nieuwe regel wel, zegt voorzitter Megan de Groot van de Leerlingenraad: "Ik betwijfel of iedereen het echt gaat doen, maar ik denk wel dat de meesten er begrip voor hebben. Het is niet prettig ademen, maar we willen allemaal dat het virus verdwijnt."

Leerlingen die pertinent weigeren een mondkapje te dragen, hebben dat recht, zegt Gerrits. "Als ze dat met hun ouders hebben besproken, dan is dat maar zo."

Toch heeft het Dalton voor alle leerlingen wel een herbruikbaar mondkapje besteld. Die arriveren over twee weken. Tot die tijd zijn er wegwerp-exemplaren beschikbaar.