Duurzamer leven? Je hoeft niet in één keer alles om te gooien

Josee van Linschoten is Rijnmondexpert op het gebied van duurzaamheid en vertelt twee keer per maand op de radio hoe jij je leven een beetje kunt verduurzamen. Deze week is haar tip om 'gewetensvol te consumeren'.

"Dat betekent letterlijk je leven duurzamer inrichten en daarom goed nadenken over wat je koopt. Wat voor dingen breng je in je leven als je duurzamer wilt leven?", stelt Van Linschoten de vraag.

Door je bewust te zijn van de dingen die je koopt, koop je vaak minder of doe je aankopen waar je blijer mee bent. "Je hoeft je niet schuldig te voelen als je toch iets koopt, zolang je je maar bewust bent van je aankoop."

Dat kan volgens Van Linschoten eigenlijk met alles: eten, kleding, schoonmaakmiddelen en spullen in je badkamer. "Alles in je leven kan wel duurzamer."

Maak het jezelf niet te moeilijk

Om het jezelf niet te moeilijk te maken, adviseert Van Linschoten om te kijken wat voor jou makkelijk te verduurzamen is. Zelf begon ze ooit met geen vlees meer eten en wasbare luiers voor haar kinderen te gebruiken. "Ook heb ik een elektrische auto en ga ik nooit met het vliegtuig."

Bovendien is Van Linschoten blij dat de overheid ons een beetje helpt. Bijvoorbeeld bij het besluit dat consumenten nu moeten betalen voor hun plastic tas: "Dat scheelt een boel."

Van geveltuin tot groente van de boer

Van Linchoten: "Bedenk voor jezelf: wat kun je in leven aanpassen wat heel makkelijk is? Voor sommige mensen is dat een geveltuin aanleggen, de auto wat vaker laten staan, eten direct bij de boer kopen, minder plastic in huis halen. Die dagelijkse dingen hebben een grote impact."

Wel moet je het voor jezelf makkelijk maken om gewetensvol te consumeren, zegt Van Linschoten. "Omdat je dan beter gemotiveerd bent om het te doen."