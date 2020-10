Meerdere minderjarigen gearresteerd na het slopen van bushokje

Het vernielde bushokje aan de Vondellaan ter hoogte van de Jacob Catsstraat in Alblasserdam (Bron: Peter Stam)

De politie heeft vrijdagavond in Alblasserdam drie minderjarigen aangehouden voor vernielingen in het dorp. De jongeren hadden een bushokje aan de Vondellaan ter hoogte van de Jacob Catsstraat gesloopt.

De kinderen werden aangehouden achter de skatebaan in de Roemer Visscherstraat. Na hun daad zijn de verdachten weggerend. Ze praatten over hun daad, waardoor de politie dit kon oppikken en later de minderjarigen kon inrekenen.

In Alblasserdam zijn er de laatste weken vaker vernielingen geweest. Volgens Alblasserdamsnieuws worden daarom meer politiecontroles gehouden.